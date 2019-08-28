Зеленський через трагедію у Дрогобичі хоче провести аудит всіх житлових будинків



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У Дрогобичі внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського загинули дві людини Фото: ДСНС

Президент висловив співчуття родинам загиблих у Дрогобичі

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі, де загинули двоє людей, заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

Про це говориться на сторінці глави держави у Facebook.

«Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових», - підкреслив Зеленський.

Президент висловив співчуття родинам загиблих у Дрогобичі.

«У роботах на місці трагедії задіяні всі необхідні сили місцевих рятувальників, кількох людей уже звільнили з-під завалів, з іншими тримають зв’язок мобільними телефонами. Дуже сподіваюся, що всіх вдасться врятувати», - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що версій обвалу будинку наразі є дві: вибух побутового газу та зношеність дерев’яних перекриттів.

«На жаль, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані – про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів», - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.