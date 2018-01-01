Царьов розповів, як терористи з Донбасу опинилися у Сирії

Царьов вважає, що не варто називати бойовиків найманцями

Загиблі в Сирії терористи «Л/ДНР», що входили до складу ПВК Вагнера, були відправлені туди за наказом. Про це на своєму персональному сайті повідомив колишній народний депутат Верховної Ради і ідеолог «Новоросії» Олег Царьов. [READ_MORE] «Я знаю, як хлопці потрапили в Сирію. Я знаю, з яким невеселим настроєм мої



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Російські військові

Царьов вважає, що не варто називати бойовиків найманцями

Загиблі в Сирії терористи «Л/ДНР», що входили до складу ПВК Вагнера, були відправлені туди за наказом. Про це на своєму персональному сайті повідомив колишній народний депутат Верховної Ради і ідеолог «Новоросії» Олег Царьов.

«Я знаю, як хлопці потрапили в Сирію. Я знаю, з яким невеселим настроєм мої знайомі з Донбасу, після укладення Мінських угод, летіли в Сирію. Повірте мені, летіли вони туди не за «довгим рублем». Вони, можливо, не розбираються в великій політиці, але вони батьківщину поїхали захищати туди, де, їм сказали, для країни потрібніше», - написав Царьов.

Царьов вважає, що не варто називати бойовиків найманцями.

«Солдат не повинен обговорювати накази. Надійшов наказ - в Сирію, вони поїхали до Сирії. Саме тому вони - солдати, а не найманці. Саме тому, що поїхали за наказом, а не за гроші», - зазначив він.

Мережа активно відреагувала на заяву Царьова. Люди вважають, що колишній ватажок терористів здав своїх кураторів.

«За чиїм наказом? Є тільки два варіанти: 1) «ДНР» воює в Сирії; 2) «солдати ДНР» виконують накази Генштабу РФ. «Громадянська війна на Донбасі», кажете?»- написали в співтоваристві

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