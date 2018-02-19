Україна не буде вести переговори з терористами щодо миротворців на Донбасі

Україна і її західні союзники пропонують повномасштабну місію ООН, що перебуватиме на всій окупованій території Донбасу

Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. За його словами, для України головне обговорити



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Миротворці ООН

Україна і її західні союзники пропонують повномасштабну місію ООН, що перебуватиме на всій окупованій території Донбасу

Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

За його словами, для України головне обговорити це питання зі своїми ключовими партнерами. Він нагадав, що остаточне рішення ухвалює Рада безпеки ООН, постійним членом якої є Росія.

«Звичайно, ми не збираємося вести ніякого діалогу і узгоджень з бойовиками, тому що всім зрозуміло, що за бойовиками стоїть Росія, і в цьому зв’язку ключовий виклик – отримати згоду на розгортання такої операції від Москви», – зазначив Єлісєєв.

«Приймаюча сторона – це Україна, яка вважає ці території окупованими. Тому, якщо буде згода України, я думаю, що нам не потрібна на це згода якихось окремих бандформувань», – заявив Єлісєєв.

Разом з тим, повідомляють російські ЗМІ, 19 лютого прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «дійти до компромісу в питані розміщення миротворців на Донбасі можна лише через діалог з представниками невизнаних республік Донбасу».

Україна і її західні союзники пропонують повномасштабну місію ООН, що перебуватиме на всій окупованій території Донбасу, включно з кордоном із Росією, і гарантуватиме безпеку загалом, а не лише для спостерігачів ОБСЄ, а також візьме під контроль склади озброєння російських гібридних сил на окупованій території, контролюватиме роззброєння незаконних збройних формувань тощо.

Росія відкидає такий варіант, який зменшив би її вплив на окуповані території.

Як повідомлялося сьогодні, 19 лютого, Білорусь готова ввести своїх миротворців на Донбас.