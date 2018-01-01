Священик з окупованого Донецька поскаржився у поліцію на бойовиків

За словами постраждалого, він вирішив звернутися по допомогу до поліції Волновахи, тому що влада на окупованій території відсутня

У поліцію Волновахи Донецької області звернувся священик, який розповів, що в окупованому Донецьку троє бойовиків з так званих «правоохоронних органів» викрали у нього автомобіль «Мерседес», повідомляє поліція області. За словами 33-річного жителя Донецька, ще 15 січня перебуваючи в Ворошиловському районі біля ЦУМу, він



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики в Донецьку вкрали авто у священника

За словами постраждалого, він вирішив звернутися по допомогу до поліції Волновахи, тому що влада на окупованій території відсутня

У поліцію Волновахи Донецької області звернувся священик, який розповів, що в окупованому Донецьку троє бойовиків з так званих «правоохоронних органів» викрали у нього автомобіль «Мерседес», повідомляє поліція області.

За словами 33-річного жителя Донецька, ще 15 січня перебуваючи в Ворошиловському районі біля ЦУМу, він побачив, як невідомі чоловіки у камуфляжній формі під'їхали на автомобілі з закордонними номерами і почали розглядати його автомобіль.

«Підозрюючи недобре, власник одразу почав питати, в чому справа, і сказав чоловікам, що це його автомобіль. Невідомі, не звертаючи уваги на збентеженого господаря, сіли за кермо чужого авто і поїхали. Священик, перебуваючи в шоковому стані, відправився в так звану прокуратуру «ДНР» з надією про допомогу. Але ці «захисники прав громадян» відкрито повідомили, що такі випадки поодинокі, розкриттям злочину ніхто займатися не буде, а писати заяву не має сенсу», - розповіли в поліції.

За словами постраждалого, він вирішив звернутися по допомогу до поліції Волновахи, тому що «влада на окупованій території відсутня, усюди панує безлад і беззаконня, а всім керують невідомі переодягнені у форму».

За словами чоловіка, «правоохоронцям» стало відомо, що він служить паламарем в кафедральному соборі Київського патріархату. Автомобіль він придбав на непідконтрольній території, але зареєстрував його в Україні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене групою осіб). Правоохоронці почали оперативно-розшукові заходи і оголосили автомобіль в розшук.

Джерело: inforesist