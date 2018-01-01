Україна презентувала у Раді Європи книгу про гібридну агресію Росії

Інститут світової політики презентував книгу Євгена Магди «Гібридна агресія Росії: уроки для світу»

Українські експерти вважають, що досвід України у протидії гібридній війні Росії - безцінний, і його вивчення дає змогу як на Заході, так і на теренах колишнього СРСР виробити ефективні методи боротьби з гібридною агресією РФ. [READ_MORE] Про це йшлося в понеділок у Страсбурзі під час презентації у Раді Європи книги відомого політичного



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Фото: Укрінформ Презентація книги Євгена Магди у Страсбурзі

Інститут світової політики презентував книгу Євгена Магди «Гібридна агресія Росії: уроки для світу»

Українські експерти вважають, що досвід України у протидії гібридній війні Росії - безцінний, і його вивчення дає змогу як на Заході, так і на теренах колишнього СРСР виробити ефективні методи боротьби з гібридною агресією РФ.

Про це йшлося в понеділок у Страсбурзі під час презентації у Раді Європи книги відомого політичного експерта, директора Інституту світової політики Євгена Магди «Гібридна агресія Росії: уроки для світу».

«Наша презентація приурочена до початку російської агресії проти України... Книга, яку представляємо сьогодні, розповідає не лише про досвід, набутий Україною у гібридній війні, а про технічні аспекти її ведення, що, на превеликий жаль, стосується багатьох країн. Досвід України важливий скрізь, де Росія намагається завдавати ударів», - наголосив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, відкриваючи презентацію.

Своєю чергою Магда зазначив, що основною зброєю гібридної агресії є інформація та її інтерпретація. «В умовах України до цього додаються і бойові дії, нехай і низького ступеня інтенсивності. Проти країн заходу Росія використовує різні методи: інформаційний, економічний, енергетичний впливи. Сфер здійснення гібридної агресії дуже багато, вже майже чотири роки (підготовка цієї агресії тривала довше) йде війна не за території, а за нашу з вами свідомість, за мізки, за наше сприйняття ситуації. І західний світ повертається до адекватного сприйняття конфлікту», - вказав директор Інституту світової політики під час презентації.

За його словами, Україна на своєму досвіді змінила саме поняття «гібридна війна» і зараз володіє найбільш повною інформацією про методику гібридної агресії, тому повинна розповідати про неї світові.

«Боротьба в Україні – це не боротьба виключно за українські території. Це боротьба за продовження чи не продовження впливів Росії на інші пострадянські республіки, які можуть бути. Книга якраз є посібником, як можливо виявляти інформаційні загрози і як з ними боротися», - наголосив під час презентації голова Наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Минулого року книга була видана українською та російською мовами, нині вийшов переклад англійською. Тепер вона охоплює більш широке коло питань, актуальне для вивчення у всьому світі, зокрема з огляду на ситуацію навколо втручання Росії в президентські вибори в США.