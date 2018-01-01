Центр Симона Візенталя порадить євреям обмежити візити в Польщу

Найбільша єврейська правозахисна організація світу говорить про хвилю антисемітизму в Польщі

Єврейська правозахисна організація Центр Симона Візенталя заявила про те, що вона вивчає можливість публікації попередження із закликом до євреїв обмежити візити до Польщі. В заяві центру говориться про те, що ухвалення в Польщі нового суперечливого закону щодо Голокосту спричинило поширення антисемітизму, що сколихнуло єврейську общину. Як



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Директор Центру Симона Візенталя Ефрайм Зурофф

Найбільша єврейська правозахисна організація світу говорить про хвилю антисемітизму в Польщі

Єврейська правозахисна організація Центр Симона Візенталя заявила про те, що вона вивчає можливість публікації попередження із закликом до євреїв обмежити візити до Польщі. В заяві центру говориться про те, що ухвалення в Польщі нового суперечливого закону щодо Голокосту спричинило поширення антисемітизму, що сколихнуло єврейську общину.

Як наслідок Центр Симона Візенталя розглядає можливість публікації відповідного попередження для євреїв в інших країнах. В попередженні може міститися прохання максимально обмежити відвідини Польща лише із метою відвідин могил предків і таборів смерті періоду Голокосту. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Штаб-квартира Центру Симона Візенталя знаходиться в місті Лос-Анджелес.

Всього під час Другої світової війни на території нинішньої Польщі було знищено до 3 млн місцевих євреїв, що є половиною всіх жертв Голокосту. До 1989 року польська сторона вважала, що поводилася належним чином під час знищення нацистським режимом євреїв в таборах смерті. Проте дослідження польського Інституту національної пам’яті в 2000-2004 роках показало, що окремі поляки були задіяні в знищенні єврейського населення протягом Другої світової війни.