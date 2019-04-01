«Опора» оприлюднила результати паралельного підрахунку голосів



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Згідно з підрахунками «Опори», Володимир Зеленський набрав 30,1% голосів (похибка - 0,7%)

За результатами паралельного підрахунку голосів, який провела громадянська мережа «Опора», у другий тур виборів президента виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Про це повідомляється на сайті «Опори».

«31 березня Громадянська мережа «Опора» здійснювала паралельний підрахунок голосів виборців на основі репрезентативної для всієї України та статистично обґрунтованої вибірки. Базуючись на звітах 1296 з 1304 спеціально підготовлених та офіційно зареєстрованих спостерігачів, «Опора» може заявити з 95% впевненістю про наступні результати президентських виборів (1296 із 1304 спостерігачів, 99,4% виборчих дільниць з 836047 голосів)», - говориться у повідомленні.

Згідно з підрахунками «Опори», Володимир Зеленський набрав 30,1% голосів (похибка - 0,7%), Петро Порошенко - 15,7% (0,7%), Юлія Тимошенко 13,3% (0,4%).

Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 12 годину опрацювала 70,03% протоколів в електронному вигляді на чергових виборах президента України.

Згідно з цими результатами, лідирує Володимир Зеленський, за нього свої голоси віддали 30,45% виборців.

За Петра Порошенка проголосували 16,19%.

Юлія Тимошенко набирає 13,15%, Юрій Бойко - 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,05%, Ігор Смешко – 5,96%, Олег Ляшко – 5,17%.