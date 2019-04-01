Поліція Києва відкрила справу за фактом фальсифікації протоколу



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Спостерігач помітив, що члени комісії підписують незаповнений протокол та викликав поліцію

До Солом’янського управління поліції звернувся офіційний спостерігач та повідомив, що на одній із виборчих дільниць члени виборчої комісії підписали протокол до підведення підсумків голосування, що суперечить порядку його проведення.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала даний факт, опитала всі сторони, а також свідків інциденту. Після відібрання пояснень і збору необхідних матеріалів відомості про дану подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.

Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Як повідомлялося, столичні поліцейські розпочали два кримінальних провадження та склали 4 адмінпротоколи у день голосування на виборах президента України.

Загалом у день виборів столична поліція зареєструвала 232 повідомлення про порушення, які стосувалися виборчого процесу.

«Кримінальні провадження розслідуються за фактом викрадення бюлетеня та за фактом використання ручок, чорнила яких через деякий час зникали», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, підсумовуючи результати роботи правоохоронців 31 березня.