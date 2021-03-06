Чехія примушує великі підприємства тестувати своїх працівників на Covid-19

У випадку відмови від обстеження персоналу діяльність компанії може бути припиненою

В Чехії розглядається можливість проведення тестів на Covid-19 безпосередньо на робочих місцях. Як повідомляє Idnes, великі підприємства, що мають понад 250 працівників, планують зобовʼязати зробити тести всьому персоналу. Компаніям, які відмовляться це робити, доведеться призупинити роботу або заплатити штраф до 500 000 чеських крон.

На думку прем’єра, це може стати альтернативою замість повного закриття підприємств на локдаун, що стало б надто сильним ударом для економіки.

Як саме підприємства мають організувати тестування працівників та чи має це бути регулярним заходом – наразі не уточнюється.

Прем'єр також визнав, що уряд припустився низки помилок у боротьбі з епідемією, у тому числі – коли представники влади своєю поведінкою демонстрували неналежний приклад.

Зазначимо, що від 1 березня в Чехії вступають у силу нові правила й обмеження в щоденному житті громадян, спрямовані на боротьбу з епідемією коронавірусного захворювання Covid-19. За дотриманням правил стежитимуть 26 тисяч поліцейських, яким допомагатимуть близько чотирьох тисяч чеських військових.