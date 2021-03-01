У Чехії починають діяти жорсткі правила карантину

За дотриманням правил стежитимуть 26 тисяч поліцейських

Від 1 березня в Чехії вступають у силу нові правила й обмеження в щоденному житті громадян, спрямовані на боротьбу з епідемією коронавірусного захворювання Covid-19.

Відповідно до нових правил, з 1 березня маски обов’язково носити на вулиці незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції з іншими людьми чи ні. Виняток застосовується лише в тому випадку, якщо людина перебуває на самоті.

Маски також будуть обов’язковим на робочому місці. Виняток становлять лише люди, які в кімнаті самі. Їх необхідно вдягати у магазинах, закладах та в транспорті.

З понеділка школи, садочки та дитячі групи не працюватимуть, за винятком тих, які відвідують діти медичних працівників.

Протягом місяця діє заборона на пересування між регіонами, не дозволяється виїжджати за межі району, де людина прописана, окрім кількох виняткових причин.

Вигул собак вночі можливий лише в радіусі 500 метрів від помешкання.

Закриваються деякі магазини, які до цього часу мали право працювати, наприклад, канцелярські магазини, взуттєві чи магазини зброї.

За дотриманням правил стежитимуть 26 тисяч поліцейських, яким допомагатимуть близько чотирьох тисяч чеських військових.

У містах і селах вони перевірятимуть, чи всі громадяни носять респіратори, чи не виходять за межі встановленої відстані від місця проживання, чи зачинені кафе, ресторани, крамниці.

Поліція і військові перевірятимуть також стан дотримання правил у поїздах і міському транспорті.

За порушення правил особа буде зобов’язана заплатити штраф – від 10 тисяч до 20 тисяч крон – у перерахунку від 460 до 920 доларів.