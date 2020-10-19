Гуляв на кладовищі. Суд оштрафував чоловіка, який мав перебувати на самоізоляції через коронавірус у дружини



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Фото з відкритих джерел

Порушник не встановив мобільний додаток «Дій вдома» попри рекомендації лікарів самоізолюватися

Берегівський районний суд Закарпатської області оштрафував на 17 тис. грн місцевого мешканця за порушення правил карантину.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 7 жовтня.

За матеріалами справи 4 вересня о 14:15 год. чоловік залишив місце самоізоляції, а саме будинок, чим порушив постанову Кабміну №641 від 22 липня 2020 року.

У суді він вини не визнав та пояснив, що від поліцейських дізнався про те, що зобов`язаний бути на самоізоляції, оскільки його дружина захворіла на Covid-19. Окремо чоловік підтвердив, що 25 серпня сімейний лікар порекомендував йому залишатися вдома, оскільки в його дружини була підозра на коронавірус. Хвороба дружини лабораторно підтвердилася тільки через два-три дні після того, як працівники поліції на нього склали протокол.

Чоловік сказав, що того дня виходив в магазин і на кладовище погуляти. При цьому, визнав: мобільний додаток «Дій вдома» на свій мобільний телефон не встановив.

Суд з’ясував, що порушника про обов’язкову самоізоляцію на 14 днів повідомив листом від 31 серпня в.о. директора Берегівської районної філії державної установи «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Таким чином, суд визнав доведену вину мешканця Закарпаття у порушенні карантину.

Як повідомляв «Главком», хворий на Covid-19 тракторист порушив самоізоляцію і переконав суд, що його не треба карати.