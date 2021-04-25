Болгарський підприємець підтвердив, що на чеських складах зберігалася зброя для України

Омелян Гебрев побоювався, що поставці снарядів за призначенням перешкоджатиме Росія

Компанія, що належить легальному торгівцю зброєю із Болгарії Омеляну Гебреву дійсно зберігала боєприпаси на складах в чеському Врбетіце, знищених вибухами в 2014 році. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на бізнесмена.

Гебрев раніше заперечував факт поставок зброї в Україні після 2014 року. Однак у листі від 23 квітня бізнесмен повідомив NYT, що його компанія Emco в кінці 2014 року підписала контракт з «уповноваженими українськими компаніями».

Один діючий та один колишній український чиновник, на умовах анонімності для The New York Times підтвердили, що Emco підписав контракт в 2014 році щодо надання артилерійських боєприпасів для українських військових. На коробках з боєприпасами написали, що вони відправляються в Таїланд. Це було зроблено для того, щоб Росія не змогла перешкодити поставкам.

Нагадаємо, що в квітні 2015 року Омелян Гебрев був отруєний речовиною, схожою на «Новичок», яким згодом були отруєні перебіжчики Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському Солсбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.

У квітні 2021 року Чехія звинуватила російські спецслужби в організації вибухів у Врбетіце і вислала 18 дипломатів РФ з країни.

Також депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

Крім того російську державну компанію «Росатом» планують відсторонити від тендеру на будівництво нового енергоблоку для чеської атомної електростанції «Дуковани».

У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.