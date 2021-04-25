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    Болгарський підприємець підтвердив, що на чеських складах зберігалася зброя для України

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    Антипутінські плакати на дверях посольства Росії у Празі - Болгарський підприємець підтвердив, що на чеських складах зберігалася зброя для України
    Антипутінські плакати на дверях посольства Росії у Празі
    Фото: dw.com

    Омелян Гебрев побоювався, що поставці снарядів за призначенням перешкоджатиме Росія

    Компанія, що належить легальному торгівцю зброєю із Болгарії Омеляну Гебреву дійсно зберігала боєприпаси на складах в чеському Врбетіце, знищених вибухами в 2014 році. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на бізнесмена.

    Гебрев раніше заперечував факт поставок зброї в Україні після 2014 року. Однак у листі від 23 квітня бізнесмен повідомив NYT, що його компанія Emco в кінці 2014 року підписала контракт з «уповноваженими українськими компаніями».

    Один діючий та один колишній український чиновник, на умовах анонімності для The New York Times підтвердили, що Emco підписав контракт в 2014 році щодо надання артилерійських боєприпасів для українських військових. На коробках з боєприпасами написали, що вони відправляються в Таїланд. Це було зроблено для того, щоб Росія не змогла перешкодити поставкам.

    Нагадаємо, що в квітні 2015 року Омелян Гебрев був отруєний речовиною, схожою на «Новичок», яким згодом були отруєні перебіжчики Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському Солсбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.

    У квітні 2021 року Чехія звинуватила російські спецслужби в організації вибухів у Врбетіце і вислала 18 дипломатів РФ з країни.

    Також депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

    Крім того російську державну компанію «Росатом» планують відсторонити від тендеру на будівництво нового енергоблоку для чеської атомної електростанції «Дуковани».

    У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.

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    Теги: Росія зброя Чехія будівництво чиновник Болгарія боєприпаси президент Сергій Скрипаль
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