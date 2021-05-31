Вислані російські дипломати покинули Чехію

У Празі залишилися працювати семеро дипломатів, 25 відряджених адміністративно-технічних службовців і 19 прийнятих на місці співробітників

Усі російські дипломати, які повинні були покинути Чехію, вилетіли до Росії з Праги. Про це заявив прессекретар російського посольства Микола Брякін, повідомляють російські ЗМІ.

Брякін нагадав, що дипломати потрапили під ініційоване чеською стороною скорочення штатів диппредставництв.

«Прагу покинула друга група співробітників посольства РФ, що складається з 60 осіб, включаючи членів їх сімей. Вони потрапили під ініційоване чеською стороною скорочення штатів диппредставництв. Колеги вилетіли в Москву о 16.40 за місцевим часом (17:40 мск) спецбортом льотного загону «Росія», – сказав він.

У Празі залишилися працювати семеро дипломатів, 25 відряджених адміністративно-технічних службовців і 19 прийнятих на місці співробітників.

Така ж кількість співробітників буде і в посольстві Чехії в Москві.

Раніше повідомлялося, що на саміті Євросоюзу Чехія поскаржиться на російських диверсантів.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

Як відомо, Чехія оголосила про рішення виключити «Росатом» з тендера на добудову АЕС «Дуковани» на тлі дипломатичного скандалу між Москвою і Прагою.

Також чеське МЗС заявило про намір вимагати у Росії відшкодування за збитки, завдані під час вибухів.