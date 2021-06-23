Найманець росіян з Чехії написав листа з вибаченнями перед Україною

Павела Кафку засуджено у Чехії до трьох років позбавлення волі

Засуджений чеським судом за участь у бойових діях на Донбасі до трьох років позбавлення волі громадянин Чехії Павел Кафка написав листа до українського посольства в Чехії, у якому розкаюється у тому, що став на бік проросійських сил. Про це розповів надзвичайний та повноважний посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Медійна ініціатива за права людини.

Подробиці дипломат навів під час вебінару «Як Чехія стала чемпіоном із притягнення до відповідальності бойовиків ЛДНР? І як поширити цей досвід?», що відбувся 22 червня 2012 року.

За словами Перебийноса, у своєму листі Кафка зазначив, що хотів би вибачитися перед Україною.

Кафка пише, що у 2015 році він став на бік проросійських сепаратистів і не замислювався над наслідками своїх незаконних дій, що особисто у жодних бойових операціях не брав участь.

Перебийніс додав, що, звичайно, не усьому, що він пише, можна вірити, бо судом доведено, що Кафка брав участь у бойових операціях.

Український посол зазначив, що у кінці листа засуджений пише, що хотів би вибачитися перед Україною і вірить, що Україні вдасться повернути свою територіальну цілісність дипломатичним шляхом.

Як повідомляло Радіо Свобода, у 2015-2016 роках Павел Кафка брав участь у бойових діях у складі підтримуваного Росією угруповання «ДНР». За даними сторони обвинувачення, Кафка пройшов спецпідготовку в танковому підрозділі, потім служив стрільцем і водієм.

У липні 2020 року крайовий суд міста Ческе-Будейовіце засудив Кафку за тероризм, «участь в організованому злочинному угрупованні» до трьох років умовного покарання з відтермінуванням на п’ять років, після чого обвинувачення та обвинувачений подали до апеляції. 5 грудня 2020 року Празький Верховний суд змінив вирок з умовного на реальний — три роки позбавлення волі

«Станом на сьогодні або вже завершилися суди, або відбувається розслідування правоохоронними органами справ щодо понад 20 громадян Чехії, які так чи інакше були причетні до бойових дій на Донбасі на стороні Росії», — додав посол.

Під час дискусії заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов уточнив, що досудовим слідством встановлено близько 24 громадян Чехії, які брали активну участь у бойових діях на Донбасі на боці російських сил. Їхні дії зареєстрували як участь у незаконних збройних формуваннях і як найманство.

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