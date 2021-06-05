Чехія засудила дії білоруської влади стосовно Романа Протасевича

Захоплений білоруськими спецслужбами Роман Протасевич заявив, що поважає Лукашенка і називав його винятково «Олександр Григорович»

Прага побачила «сталінські методи» в «інтерв'ю» з білоруським опозиціонером

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки оприлюднило заяву з приводу «інтерв’ю» білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, засудивши де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС Чехії.

«Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенко використовував методи, відомі з часів найжорстокіших сталінських репресій 1930-х до 1950-х років, проти своїх опонентів. Ми засуджуємо ці методи… Ми закликаємо негайно звільнити Романа Протасевича та всіх інших політичних в’язнів у Білорусі, чисельність яких значно зростає з кожним тижнем», – йдеться у повідомленні.

В МЗС Чехії зазначили, що важливо, щоб санкції проти Білорусі не торкалися пересічних білоруських громадян, а були спрямовані виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, які шляхом жорстоких репресій допомагають зберегти його авторитарний режим при владі.

«У середу я зустрінуся з представником білоруської опозиції Світланою Тихановською. Ми обговоримо ситуацію в Білорусі і, звичайно, справу Романа Протасевича, Ігоря Лосика та інших політичних вʼязнів», – заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек.

Також Чехія вважає, що затримання Романа Протасевича «суперечить міжнародному праву». Країна підтримала рішення Ради ЄС про заборону перельоту білоруських авіаперевізників у повітряний простір ЄС, включаючи посадку в аеропортах держав-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, що 3 червня в ефірі білоруського державного телеканалу ОНТ Роман Протасевич з подряпаними руками розповів про «сталеві яйця» Лукашенка і як він почав його поважати.