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    Чехія засудила дії білоруської влади стосовно Романа Протасевича

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    Захоплений білоруськими спецслужбами Роман Протасевич заявив, що поважає Лукашенка і називав його винятково &laquo;Олександр Григорович&raquo;<b></b> - Чехія засудила дії білоруської влади стосовно Романа Протасевича

    Захоплений білоруськими спецслужбами Роман Протасевич заявив, що поважає Лукашенка і називав його винятково «Олександр Григорович»

    Фото: стопкадр телеканалу ОНТ

    Прага побачила «сталінські методи» в «інтерв'ю» з білоруським опозиціонером

    Міністерство закордонних справ Чеської Республіки оприлюднило заяву з приводу «інтерв’ю» білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, засудивши де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС Чехії.

    «Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенко використовував методи, відомі з часів найжорстокіших сталінських репресій 1930-х до 1950-х років, проти своїх опонентів. Ми засуджуємо ці методи… Ми закликаємо негайно звільнити Романа Протасевича та всіх інших політичних в’язнів у Білорусі, чисельність яких значно зростає з кожним тижнем», – йдеться у повідомленні.

    В МЗС Чехії зазначили, що важливо, щоб санкції проти Білорусі не торкалися пересічних білоруських громадян, а були спрямовані виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, які шляхом жорстоких репресій допомагають зберегти його авторитарний режим при владі.

    «У середу я зустрінуся з представником білоруської опозиції Світланою Тихановською. Ми обговоримо ситуацію в Білорусі і, звичайно, справу Романа Протасевича, Ігоря Лосика та інших політичних вʼязнів», – заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек.

    Також Чехія вважає, що затримання Романа Протасевича «суперечить міжнародному праву». Країна підтримала рішення Ради ЄС про заборону перельоту білоруських авіаперевізників у повітряний простір ЄС, включаючи посадку в аеропортах держав-членів Європейського Союзу.

    Нагадаємо, що 3 червня в ефірі білоруського державного телеканалу ОНТ Роман Протасевич з подряпаними руками розповів про «сталеві яйця» Лукашенка і як він почав його поважати.

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    Теги: МЗС Білорусь ЄС Олександр Лукашенко Чехія допит Роман Протасевич
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    Чехія засудила дії білоруської влади стосовно Романа Протасевича