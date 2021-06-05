Заборона для авіакомпаній Білорусі літати у повітряному просторі ЄС набула чинності

Заборона не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту

Літакам держкомпаній Білорусі забороняється літати над країнами ЄС і приземлятися в їх аеропортах

Рішення Ради Євросоюзу про заборону на використання білоруськими літаками повітряного простору країн ЄС набуло чинності в ніч на суботу.

Про це повідомляє DW.

Рішення було опубліковано в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю, і як вказано, заходи починають діяти наступного дня, тобто в суботу.

Рада ЄС заборонила білоруським літакам використовувати повітряний простір країн ЄС, а також користуватися аеропортами ЄС.

У документі наголошується, що держави-члени ЄС тепер повинні будуть відмовляти білоруським лайнерам у дозволі на посадку, зльоті з їх території або в використанні їх повітряного простору.

Заборона «не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту» над територією ЄС.

Нагадаємо, 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

У свою чергу, Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу. Рішення було ухвалено після незаконної примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.