Білоруський політтехнолог, про якого згадував Протасевич, виїхав до України

Артем Шрайбман заперечує сказане про нього білоруським блогером

Після згадки в так званому «інтервʼю» затриманого білоруського блогера Романа Протасевича, з країни виїхав відомий політичний аналітик Артем Шрайбман. Про це інформує «Бабель» з посиланням на Telegram-канал експерта.

«В інтервʼю на ОНТ Роман Протасевич сказав, що я допомагав порадами в чаті, який можна було назвати координаційним штабом революції – Love Hata. Можу тільки здогадуватися, чому і чи по своїй волі, але Рома перебільшив мою участь у процесі. Я дійсно до кінця осені 2020 року був в цьому чаті, який починався як проста онлайн-сходка блогерів, але в міру наростання протестів, ця тема ставала ключовою в обговореннях», – написав аналітик.

Він наголосив, що у теперішній Білорусі «навіть непричетність до того, що влада вважає злочином, – вже недостатня страховка».

Шрайбман також підкреслив, що ніякої образи на Протасевича у нього немає і бути не може. «Ми не знаємо, який підвал у «ЛНР» і яку долю для його дівчини [затриманої росіянки Софії Сапеги] йому описали в разі відмови від цього інтервʼю. Заручників не судять», — наголосив він.

У коментарі «Наша Ніва» Шрайбман уточнив, що виїхав в Україну. «Я зараз в Україні, добирався обхідними стежками, як точно – не скажу, може стане в нагоді комусь іще», – сказав він.

Андрій Шрайбман, оглядач з Московського центру «Карнегі», відомий читачам «Главкому» зокрема завдяки коментарям щодо справи «вагнерівців» та інших резонансних подій в Білорусі.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що в окупованому Луганську з'явилися білборди з фотографією Протасевича, якого затримали в Мінську.