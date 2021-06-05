В мережі оприлюднили імена й телефони осіб, причетних до «інтерв’ю» журналіста Протасевича

Роман Протасевич під час інтерв’ю

Йдеться про співробітників підконтрольного режиму Лукашенка пропагандистського каналу ОНТ

Незалежний білоруський блогер Антон Мотолько ввечері у п’ятницю, 4 червня 2021 року, оприлюднив особисті дані 10 людей, що, за його словами, «можуть бути причетними до «інтерв’ю» Романа Протасевича.

Інформація є доступною на телеграм-каналі блогера, розповідає Еспресо.TV.

Йдеться про співробітників підконтрольного режиму Лукашенка пропагандистського каналу ОНТ (Мінськ). Наведено їхні імена, прізвища, посади, номери телефонів, посилання на сторінки у соціальних мережах.

Ось ці особи:

Марат Марков, ведучий, Ірина Ромбальська, виконавча продюсерка програми, Наталія Жданович, режиссерка програми, Сергій Новиков, оператор-постановщик програми Маркова, шеф‑оператор ОНТ, Дмитро Буй, начальник відділу телеоператорівв ОНТ, Олександр Кривецький, оператор, Михайло Калюжа, звукооператор та звукорежиссер програми, Валентина Шикунова, гримерка, як зазначає Мотолько, «вона маскувала синці Романа», Сергій Вяль, оператор, Володимир Слиж, оператор.

Читайте також: