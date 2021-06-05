В мережі оприлюднили імена й телефони осіб, причетних до «інтерв’ю» журналіста Протасевича
Роман Протасевич під час інтерв’ю
Йдеться про співробітників підконтрольного режиму Лукашенка пропагандистського каналу ОНТ
Незалежний білоруський блогер Антон Мотолько ввечері у п’ятницю, 4 червня 2021 року, оприлюднив особисті дані 10 людей, що, за його словами, «можуть бути причетними до «інтерв’ю» Романа Протасевича.
Інформація є доступною на телеграм-каналі блогера, розповідає Еспресо.TV.
Йдеться про співробітників підконтрольного режиму Лукашенка пропагандистського каналу ОНТ (Мінськ). Наведено їхні імена, прізвища, посади, номери телефонів, посилання на сторінки у соціальних мережах.
Ось ці особи:
- Марат Марков, ведучий,
- Ірина Ромбальська, виконавча продюсерка програми,
- Наталія Жданович, режиссерка програми,
- Сергій Новиков, оператор-постановщик програми Маркова, шеф‑оператор ОНТ,
- Дмитро Буй, начальник відділу телеоператорівв ОНТ,
- Олександр Кривецький, оператор,
- Михайло Калюжа, звукооператор та звукорежиссер програми,
- Валентина Шикунова, гримерка, як зазначає Мотолько, «вона маскувала синці Романа»,
- Сергій Вяль, оператор,
- Володимир Слиж, оператор.