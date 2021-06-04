Допит Протасевича. Свавілля кровожерів зобразили в саркастичних карикатурах (фото)

Художники продовжують викривати справжнє обличчя диктатури в Білорусі

Нещодавно фрагмент інтерв'ю опозиційного блогера Романа Протасевича, якого затримали 23 травня після примусової посадки в Мінську літака Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, виклали в інформаційне поле.

Карикатуристи швидко відреагували на ситуацію, викриваючи справжнє обличчя гнилої системи, в яку потрапила людина, що може поплатитися життям.

Нагадаємо, Протасевич розказав про ставлення до Лукашенка. Він заявив, що «безумовно поважає» самопроголошеного президента Білорусі. Зауважимо, що впродовж всього інтерв’ю можна побачити, що на тілі Протасевича є подряпини. Зокрема, криваві рани на кистях.

Зазначимо, 27 травня адвокат Протасевича Інеса Аленська вперше змогла побачитися з підзахисним з дня його затримання. У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не змогла точно сказати, де перебуває Протасевич і в якому статусі.

Додамо, що в окупованому Луганську з'явилися білборди з фотографією Протасевича, якого затримали в Мінську.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

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