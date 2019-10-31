Чемпіон світу Беленюк розказав на яких умовах, його взяли у депутати



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Жан Беленюк зізнався, що коли давав згоду на участь у виборах, розумів, що ризикує Фото: Главком

«Мені дали гарантії: робота в парламенті не заважатиме моїй підготовці до Олімпійських ігор», каже депутат

Видатний український борець греко-римського стилю, чемпіон світу Жан Беленюк розповів в інтерв’ю «Главкому», на яких умовах, його взяли у депутати від «Слуги народу».

«Коли давав згоду на участь у виборах, розумів, що ризикую. Але в деяких ситуаціях треба брати відповідальність на себе. Якщо президент побачив у мені ту людину, яка зможе допомогти і стане авторитетом у спортивній спільноті, яка зможе лобіювати інтереси українського спорту, то я, мабуть, не мав морального права сказати, що не готовий. Тим паче, я постійно критикував колишнього міністра спорту (Ігоря Жданова – «Главком»), постійно казав, що у спорті багато проблем, речей, які особисто мене не задовольняють», – розказав він.

Беленюк зазначив, що єдиний фактор, який міг би його зупинити – те, що він чинний спортсмен. «Але мені дали гарантії, що робота в парламенті не буде заважати моїй підготовці до Олімпійських ігор в Токіо. Тому й відповів згодою», - розказав нардеп.

Зазначимо, що Беленюк – найактивніший користувач соцмереж поміж усіх українських спортсменів. Відповідаючи на питання «Главкома», чи це він таким чином готувався до політичної кар’єри, борець заперечив: «Ні. Спершу просто висловлював свою думку».

«Насправді моя точка зору не дуже сильно відрізняється від точки зору більшості атлетів. Але вони мовчать. На мій погляд, це совковий підхід, коли люди бояться сказати правду про те, що їх не задовольняє. Часто така мовчанка пов’язана з небажанням отримати у відповідь санкції чи гоніння. Але кому як не чоловічому виду спорту брати на себе відповідальність і озвучувати проблеми українського спорту, – вважає Беленюк. – Тим більше, що я – людина, яка показує результат».

Нагадаємо, 16 вересня Жан Беленюк приніс збірній України першу нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, що пройшов у Казахстані. 28-річний киянин завоював золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг і став дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Нещодавно Беленюк заявив, що повністю зосередиться на політиці після Олімпіади в Токіо у 2020 році.