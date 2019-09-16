Жан Беленюк став першим в українській історії дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби



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До Жана у часи незалежності двічі найсильнішим на планеті не був жоден українець

Українець Жан Беленюк вдруге у кар'єрі став чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Щойно в Нур-Султані (Казахстан) у фіналі вагової категорії до 87 кг український борець переміг чемпіона Європи-2017, угорця Віктора Льорінца - 2:1.

По балу суперники здобули після того, як їх у кожному з періодів поклали в обов'язкові партери. Оскільки результативна дія угорця була останньою, перемагав він. Відповідно впродовж двох заключних хвилин атакувати мусив Беленюк. Він і атакував, щоправда підібратися до могутнього мадяра не міг. Втім, Льорінц трохи перестарався. Він настільки саконцентрувався на обороні, що отримав штрафний бал за пасивність і, як наслідок, сутичку програв.

Додамо, що на шляху до фіналу Беленюк переміг мексиканця Альфонсо Лейву, хорвата Яна Гуклека, білоруса Миколу Стадуба і німця Дениса Кудлу.

Таким чином, Жан вже дворазовий чемпіон планети. Вперше найсильнішим у світі він був у 2015-му.

Крім того, Беленюк – триразовий чемпіон Європи, переможець Європейських ігор-2019 і срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

Зауважимо, що до Беленюка двічі найсильнішим на планеті і часи незалежності не був жоден український борець греко-римського стилю. Та й взагалі чемпіонів було лише двоє – Рустам Аджи в 1995-му і теперішній особистий тренер Беленюка Володимир Шацьких у 2006-му.