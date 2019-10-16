Депутат Беленюк ініціював суттєве підвищення преміальних для успішних спортсменів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жан Беленюк очікує, що відповідний указ президент Зеленський підпише найближчим часом Іван Вербицький

Ті, хто виграватимуть нагороди Олімпійських ігор, можуть отримати вдвічі більші щомісячні виплати

Дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи і срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби, а нині ще й народний депутат Жан Беленюк ініціював суттєве покращення умов для найуспішніших українських спортсменів.

«На власному досвіді знаю, що бути олімпійським чемпіоном – титанічні зусилля та самовідданий труд і бачу життя своїх колег та тренерів не з телеканалів та гарних статей у ЗМІ, - пише Жан Венсанович у себе в соцмережах. – Але яку підтримку держави одержують видатні українські спортсмени? Про це варто говорити, адже це не просто спортсмени, це ті, ким пишається Україна, це ті, кого ми ставимо у приклад своїм дітям і це ті, хто прославляє нашу країну на міжнародних аренах.

Станом на сьогодні розмір стипендій нашим спортсменам та їх тренерам має такий розмір:

- спортсменам, які посіли перше місце на Олімпійських іграх та їх тренерам – по 15 тисяч гривень;

- спортсменам, які посіли друге місце на Олімпійських іграх або перше місце на чемпіонатах світу та їх тренерам – по 12 тисяч гривень;

- спортсменам, які посіли третє місце на Олімпійських іграх та їх тренерам – по 10 тисяч гривень;

- спортсменам, які посіли друге місце на чемпіонатах світу та їх тренерам – по 9 тисяч гривень;

- спортсменам, які посіли третє місце на чемпіонатах світу або перше місце на чемпіонатах Європи та їх тренерам – по 7 тисяч гривень;

- спортсменам, які посіли друге місце на чемпіонатах Європи та їх тренерам – по 5 тисяч гривень;

- спортсменам, які посіли третє місце на чемпіонатах Європи та їх тренерам – по 4 тисячі гривень.

У разі, коли підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, зокрема головний та старший тренери штатних збірних команд України, тренерам призначається одна стипендія, яка розподіляється між ними залежно від особистого внеску.

Тренерам, які підготували команду до досягнутого результату в ігрових видах спорту, призначається не більше, як дві стипендії.

Спортсмену або тренеру може бути призначено не більше однієї стипендії.

Як ми бачимо, це дуже низькі цифри у порівнянні з тим, як держава оплачує місячну суддівську винагороду, наприклад, суддям Конституційного суду – близько 230 000 грн. Та місячну заробітну плату голові правління «Укрзалізниці» - близько 570 000 грн....

Для того, щоб наші видатні та перспективні спортсмени мали не тільки бажання перемагати, а ще й отримувати гідну фінансову винагороду за блискучі перемоги, нам необхідно значно підвищити розмір стипендій для них та їх тренерів.

З цією метою, сьогодні провів зустріч з представником Офісу Президента України, який повідомив, що найближчим часом Володимир Зеленський має підписати Указ Президента про відповідні зміни.

Розмір стипендії для переможця Олімпіади буде встановлений на рівні 16 прожиткових мінімумів (32 112 грн.), для чемпіона світу – 13 прожиткових мінімумів (26 091 грн).

Чемпіони Європи мають отримувати стипендію у розмірі дев’яти прожиткових мінімумів (18 063 грн), 8 прожиткових мінімумів (16 056 грн) і 7 прожиткових мінімумів (14 049 грн) за друге та третє місця.

Стипендії за медаль Олімпійських ігор та світове чемпіонство нараховуються кожен місяць протягом двох років. Усі інші протягом одного року».

«Хоч це не ті кошти, на які заслуговують наші видатні спортсмени, але це точно важливий крок їм назустріч з боку держави», - підсумував пан Беленюк.