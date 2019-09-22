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    Політика

    «Слуга народу» Беленюк каже, що зосередиться на політиці після Олімпіади у Токіо

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    <span>Народний депутат від партії &laquo;Слуга народу&raquo; і борець греко-римського стилю Жан Беленюк&nbsp;</span> - «Слуга народу» Беленюк каже, що зосередиться на політиці після Олімпіади у Токіо
    Народний депутат від партії «Слуга народу» і борець греко-римського стилю Жан Беленюк 

    Зараз я намагаюся встигнути і там, і тут – Беленюк

    Народний депутат від партії «Слуга народу» та спортсмен Жан Беленюк заявив, що повністю зосередиться на політиці після Олімпіади в Токіо у 2020 році.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

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    «Я відразу, коли йшов у депутати, сказав, що моя головна мета – виступити на Олімпійських іграх. Для цього я повинен був виступити на чемпіонаті світу, щоб завоювати олімпійську ліцензію. Після цього я буду вже на 100% відданий українській політиці. Зараз я намагаюся встигнути і там, і тут. Мені здається, що в мене це виходить, тому що в минулому році я не займався політикою і був другим. А в цьому році почав, і став першим», – заявив Беленюк.

    Нагадаємо, 16 вересня Жан Беленюк приніс збірній України першу нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, який проходить у Нур-Султані (Казахстан) і триватиме до 22 вересня. 28-річний киянин завоював золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг і став дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

    Як повідомлялося, народний депутат від партії «Слуга народу» і борець греко-римського стилю Жан Беленюк заснув під час засідання Верховної Ради 20 вересня.

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