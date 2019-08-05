Чемпіонка світу з кікбоксингу та її колега загинули під час шторму у Севастополі



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Відомо, що для купання місце інциденту не призначене, рятувальників у яхт-клубі не було

Нещасний випадок стався 4 серпня на території яхт-клубу

В окупованому Росією Севастополі при купанні в шторм загинули дві російські спортсменки, які займалися кікбоксингом.

Про це повідомив заступник начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту «уряду» міста Володимир Безпалий.

«Не дивлячись на попередження про штормову погоду, при купанні потонули мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна - чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, друга - віце-чемпіонка», - заявив Безпалий на нараді в понеділок .

За його словами, нещасний випадок стався 4 серпня на території яхт-клубу. Підняти тіла з води поки не вдалося через погодні умови, при яких катери не можуть вийти в море.

«За попередніми даними, одна дівчина стрибнула з пірсу в штормове море - в хвилю. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати», - уточнив Безпалий.

Відомо, що для купання місце інциденту не призначене, рятувальників у яхт-клубі не було.

Джерело: Интерфакс