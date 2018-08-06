Курорти Португалії охопили пожежі: є постраждалі



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У Португалії вирують пожежі

Полум'я вночі дісталось до околиць містечка Моншіке за в 250 км на південь від Лісабона

Аварійно-рятувальні служби Португалії четвертий день поспіль продовжують боротись з великою лісовою пожежею на південному узбережжі країни. Температура повітря у країні перевищує 45 градусів. Станом на зараз відомо про 44 постраждалих. Про це повідомляє Associated Press.

Додамо, що полум'я вночі дісталось до околиць містечка Моншіке за 250 км на південь від Лісабона.

Станом на зараз евакуйовано понад 2000 осіб.



Влада заявила, що понад 1000 пожежників та 327 транспортних засобів і 8 літаків залучили до боротьби з вогнем, який через вітер швидко поширився на сухі соснові та евкаліптові ліси у майже недоступному гірському хребті неподалік знаменитих пляжів курортного регіону Алгарві.



Шлейфи чорного диму виднілися на пляжах, популярних серед європейських туристів.

Також нагадаємо, 6 серпня в сімох регіонах України буде спостерігатися пожежна небезпека надзвичайного рівня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у всіх областях України пройдуть дощі з грозами, температура повітря підніметься до +33 градусів тепла.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.