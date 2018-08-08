Через пожежу в Іспанії евакуювали 2,5 тисяч людей



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Пожежа, за попередньою версією, була викликана ударом блискавки

Пожежа, яка розгорілася в Лученте в провінції Валенсія на сході Іспанії, станом на вівторок знищила 1510 гектарів і стала причиною евакуації більше 2500 людей. Про це повідомляє EFE.

Пожежа має два активних фронти, відзначає видання.

Ліквідацією пожежі, яка, за попередньою версією, була викликана ударом блискавки, займаються 25 повітряних засобів та 600 осіб, серед яких пожежні, а також члени воєнізованого підрозділу реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця серпня. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.

До слова, курорти Португалії охопили пожежі, є постраждалі.

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