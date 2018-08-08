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    Найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця місяця

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    Лісова пожежа у Каліфорнії - Найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця місяця
    Лісова пожежа у Каліфорнії

    Щонайменше 14 тис. пожежників намагаються стримати полум'я, але контролюють лише третину штату

    Найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця серпня. Про це повідомляє BBC.

    «Вогонь вирує в значній мірі в сільській місцевості, але він спалив 75 будівель і призвів до евакуації тисячі осіб», - йдеться в повідомленні.

    По всьому штату 18 основних спалахів пожежі. Чиновники раніше заявляли, що з ними вдасться впоратися до середини серпня, але тепер - до початку вересня.

    Щонайменше 14 тис. пожежників намагаються стримати полум'я, але контролюють лише третину штату. 

    Сполученим Штатам надали допомогу Австралія і Нова Зеландія, надіславши свої пожежні екіпажі. 

    У лісових пожежах Каліфорнії загинуло шестеро осіб, серед них є діти. 

    Раніше національна метеорологічна служба США спрогнозувала подальше збільшення масштабів пожеж у Каліфорнії  через поривчастий вітер і підвищення температури до 43 градусів за Цельсієм.

    Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.

    До слова, курорти Португалії охопили пожежі, є постраждалі.

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    Джерело: 112 Україна

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