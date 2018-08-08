Найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця місяця
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Щонайменше 14 тис. пожежників намагаються стримати полум'я, але контролюють лише третину штату
Найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця серпня. Про це повідомляє BBC.
«Вогонь вирує в значній мірі в сільській місцевості, але він спалив 75 будівель і призвів до евакуації тисячі осіб», - йдеться в повідомленні.
По всьому штату 18 основних спалахів пожежі. Чиновники раніше заявляли, що з ними вдасться впоратися до середини серпня, але тепер - до початку вересня.
Щонайменше 14 тис. пожежників намагаються стримати полум'я, але контролюють лише третину штату.
Сполученим Штатам надали допомогу Австралія і Нова Зеландія, надіславши свої пожежні екіпажі.
У лісових пожежах Каліфорнії загинуло шестеро осіб, серед них є діти.
Раніше національна метеорологічна служба США спрогнозувала подальше збільшення масштабів пожеж у Каліфорнії через поривчастий вітер і підвищення температури до 43 градусів за Цельсієм.
Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.
До слова, курорти Португалії охопили пожежі, є постраждалі.
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Джерело: 112 Україна