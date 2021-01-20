Через дикі морози з підземних сховищ відібрали рекордну кількість газу

Оператор ПСГ відібрав зі сховищ 143 млн куб. м газу

У ніч на середу, 20 січня, позначки термометрів в Україні опустились подекуди до 30 градусів морозу. Відбір газу із підземних газосховищ рекордно зріс, повідомили в пресслужбі Оператора ПСГ.

Як зазначається в повідомленні, за минулу добу Оператор ПСГ відібрав зі сховищ 143 млн куб. м газу. «Це найвищий показник за 8 років. Більше – 155 мільйонів кубометрів – із газосховищ відбирали аж у грудні 2012 року», – повідомили в пресслужбі.

За даними компанії, наразі робота всіх українських ПСГ відбувається в штатному режимі, без збоїв чи затримок, за потреби об’єми можна збільшувати.

На початок 2021 року в підземних сховищах газу (ПСГ) України зберігалося 23,5 млрд куб. м газу. Це найвищий обсяг на початок нового року за останнє десятиріччя, який на 25% перевищує показники минулого року.

Через значні морози також зросло споживання електроенергії, особливо це стосується 16-17 січня. Наразі склалася критична ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС. Станом на 18 січня запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 5,2 рази.

Синоптики повідомили, що 21 січня температура повітря у більшості областей підніметься до нуля і вище. Отож ситуація із опаленням має стабілізуватися.

Нагадаємо, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що українці не залишаться без газу. Також він запевнив, що віялові відключення електроенергії не плануються.