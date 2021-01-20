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    «Морози відступають». Синоптик розповіла про погоду на завтра

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    У Києві найближчої ночі ще буде морозно, хоча й легше, до -8-10 градусів, а вже завтра вдень потепліє до відлиги - «Морози відступають». Синоптик розповіла про погоду на завтра
    У Києві найближчої ночі ще буде морозно, хоча й легше, до -8-10 градусів, а вже завтра вдень потепліє до відлиги
    Фото з відкритих джерел

    Холодна погода ще триматиметься на Сході України та в областях, прилеглих до східної частини

    В Україні завтра, 21 січня, вдень температура повітря у більшості областей підніметься до нуля і вище. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    Зазначається, що холодна погода ще триматиметься на Сході України та в областях, прилеглих до східної частини.

    «Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Але на Заході очікується аж +2+7 градусів. На решті території - поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень. Якісь серйозні опади ‒ навряд», ‒ прогнозує синоптик.

    Діденко пише, що у Києві найближчої ночі ще буде морозно, хоча й легше, до -8-10 градусів, а вже завтра вдень потепліє до відлиги.

    В Українському Гідрометцентрі підтверджують, що у більшості областей України температура повітря вдень підніметься до 0 градусів

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    Як повідомлялося, на Закарпатті сніг засипає трасу Київ – Чоп. Водії скаржаться на дорожні служби (відео).

    Укравтодор попередив водіїв про засніжені дороги у семи областях. 

    Також нагадаємо, що на час сильних морозів в Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення. 

    Теги: прогноз погоди Facebook повітря Наталка Діденко
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