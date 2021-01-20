«Морози відступають». Синоптик розповіла про погоду на завтра

У Києві найближчої ночі ще буде морозно, хоча й легше, до -8-10 градусів, а вже завтра вдень потепліє до відлиги

Холодна погода ще триматиметься на Сході України та в областях, прилеглих до східної частини

В Україні завтра, 21 січня, вдень температура повітря у більшості областей підніметься до нуля і вище. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що холодна погода ще триматиметься на Сході України та в областях, прилеглих до східної частини.

«Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Але на Заході очікується аж +2+7 градусів. На решті території - поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень. Якісь серйозні опади ‒ навряд», ‒ прогнозує синоптик.

Діденко пише, що у Києві найближчої ночі ще буде морозно, хоча й легше, до -8-10 градусів, а вже завтра вдень потепліє до відлиги.

В Українському Гідрометцентрі підтверджують, що у більшості областей України температура повітря вдень підніметься до 0 градусів

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