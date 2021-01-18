Стало відомо, наскільки зросло споживання електроенергії після різкого похолодання

Значно збільшилося навантаження в енергосистемі, особливо в пікові години доби (18:00-19:00)

Починаючи з кінця тижня, як і прогнозувалося, відбулося різке зниження середньодобової температури з -3,2°С (14 січня) до -13,3°С (17 січня). Як наслідок, споживання електроенергії у вихідні зросло на 16% та значно збільшилося навантаження в енергосистемі, особливо в пікові години доби (18:00-19:00) – з 21,2 ГВт (14 січня) до 22,6 ГВт (17 січня).

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Тому для проходження цього складного періоду з метою збалансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження було збільшено генерацію ГЕС та ГАЕС. Зокрема, середньодобове виробництво ГЕС в порівнянні з минулим тижнем зросло на 30%, а також підвищено навантаження ТЕС – їх середньодобове виробництво збільшилося на 6%. Протягом тижня всі блоки ТЕС в енергосистемі працювали на вугіллі.

Крім цього, починаючи з 00:25 годин 15 січня, до мережі було підключено енергоблок №5 Запорізької АЕС (потужність 1000 МВт), а також продовжено роботу енергоблоку №1 ЗАЕС до кінця доби 22 січня (мав бути відключений від мережі 15 січня). Таким чином, Запорізька АЕС в останні дні тижня, коли розпочалося різке похолодання, працювала шістьма блоками на загальній потужності 5 600 МВт (встановлена потужність ЗАЕС – 6000 МВт). Це стало можливим завдяки включенню під навантаження ПЛ 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська», будівництво якої НЕК «Укренерго» завершило у листопаді 2020 року (докладніше про роботу АЕС див. у розділі «Виробництво на АЕС»).

Однак, склалася критична ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС. Зокрема, станом на 18 січня, запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 5,2 рази до 487,5 тис тонн, із них газового вугілля – в 7,5 рази до 283,6 тис тонн, антрацитового – на 44,4% до 203,9 тис тонн.

Тому, починаючи з понеділка 18 січня, включено в роботу додатково шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ) сумарною потужністю 1 200 МВт.

Того ж дня для покриття додаткового навантаження в ОЕС України надається аварійна допомога з Білорусі: з 10:00 до 11:00 годин – в обсязі 100 МВт, в подальшому – понад 200 МВт на годину.

«Звертаємо увагу, що жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень та станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) промислових підприємств не застосовувалися і наразі не плануються до застосування», - зазначили в Укренерго