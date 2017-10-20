Через кризу у Росії відновився «економічний сепаратизм»

В ряді регіонів РФ було зафіксовано прояв протекціонізму

У Росії через кризу регіональні влади закривають свої кордони для продуктів з інших російських регіонів, щоб підтримувати місцевих виробників. Про це йдеться в підготовленому антимонопольним органом проекті доповіді, який опинився у розпорядженні РБК. У документі наголошується, що в ряді регіонів було зафіксовано прояв протекціонізму, всупереч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Магазин російської мережі роздрібної торгівлі «Магніт»

В ряді регіонів РФ було зафіксовано прояв протекціонізму

У Росії через кризу регіональні влади закривають свої кордони для продуктів з інших російських регіонів, щоб підтримувати місцевих виробників. Про це йдеться в підготовленому антимонопольним органом проекті доповіді, який опинився у розпорядженні РБК.

У документі наголошується, що в ряді регіонів було зафіксовано прояв протекціонізму, всупереч конституції Росії, яка закріплює «єдність економічного простору і вільне переміщення товарів і послуг». Відомство вважає, що це веде до економічного сепаратизму, який «є загрозою для економічної цілісності та національної безпеки держави». У Росії регіональний економічний сепаратизм був характерний в 1990-і роки.

Формою економічного сепаратизму Федеральна антимонопольна служба РФ називає встановлення письмових та усних заборон на ввезення товарів постачальників з інших регіонів. У приклад ставляться необґрунтовані відмови місцевих органів ветеринарного нагляду в ввезенні м'ясної продукції, які були зроблені в іншому суб'єкті федерації.

Крім того, регіональні влади необґрунтовано відмовляють у наданні субсидій учасникам ринку, зареєстрованим в інших суб'єктах. ФАС виявило подібне порушення в Оренбурзькій області.

Стосовно учасників ринку, які не є місцевими, можуть бути встановлені дискримінаційні умови. Мінекономрозвитку Саратовської області проводило моніторинг того, як представлена горілка, вироблена в регіоні, в магазинах, в тому числі чи перебуває вона «на рівні очей» з метою зростання продажів.

Директор регіональної програми Незалежного інституту соціальної політики Наталія Зубаревич в розмові з РБК зазначила, що в цьому випадку невірно використовувати термін «сепаратизм». На її думку, так регіональні влади намагаються поповнити бюджети усіма доступними їм інструментами.

Джерело: Дождь