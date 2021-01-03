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    Через обвал даху крематорію загинуло двадцять індійців, що прийшли на похорон

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    Жертвами обвалення даху стало 22 людини - Через обвал даху крематорію загинуло двадцять індійців, що прийшли на похорон
    Жертвами обвалення даху стало 22 людини
    Фото з відкритих джерел

    Жертви трагедії намагалися сховатися в приміщенні від дощу

    Кілька десятків індійців, що зібралися на похорон, загинуло внаслідок обвалу даху в крематорії. Як повідомляє The Times of India, інцидент стався в місті Мураднагар в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії під час дощу. Ймовірно, люди скупчилися під дахом, щоб не промокнути. Більшість з них була родичами чоловіка, якого в цей час кремували. В результаті під завалами загинула 21 людина.

    У той же час NDTV зазначає, що померло 22 людини, а з-під уламків живими дістали щонайменше 38 осіб. Деяких доставили в лікарню. Головний міністр штату Йоги Адітьянатх заявив, що за кожного загиблого рідним виплатять 200 тисяч рупій (близько 2750 доларів). Він також доручив місцевій владі розслідувати причини події і підготувати доповідь.

    Співчуття у зв'язку зі тим, що трапилося висловив президент Індії Рам Натх Ковінд і прем'єр-міністр Нарендра Моді. Вони також побажали постраждалим якнайшвидшого одужання.

    Раніше повідомлялося про те, що через обвалення готелю в Китаї загинуло шість осіб і близько 30 опинилося під завалами.

    Теги: катастрофа міністр Індія похорон
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