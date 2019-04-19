Вибори в Індії: чоловік відрізав собі палець, проголосувавши «не за ту» партію

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В Індії відбулися найбільші в світі вибори: у голосуванні беруть участь майже 900 млн осіб

Один з жителів Індії під час голосування на парламентських виборах поставив «галочку» за правлячу партію, прихильником якої він не є. Після цього представник касти недоторканних відрізав собі палець, пише місцева газета Hindustan Times.

У другому етапі парламентських виборів йде боротьба між двома політичними партіями: правлячою Бхаратія джаната парті, на чолі якої стоїть чинний в країні прем'єр-міністр Нарендра Моді, і партією Індійський національний конгрес, глава цієї партії виходець з впливового політичного клану Рахул Ганді.

25-річний Паван Кумар помилково віддав свій голос першій партії, але був прихильником ще однієї партії зі схожою назвою Бахуджан самадж парті. Для БСП, за даними джерела, дуже значимі голоси касти недоторканних. Щоб спокутувати свою провину, чоловік позбавив себе кінцівки і записав відео в соцмережах, де пояснив вчинок.

Справа в тому, що на палець кожного виборця в Індії ставлять незмивний знак - він показує те, що людина вже віддала свій голос.

Зазначимо, що в Індії відбулися найбільші в світі вибори. У голосуванні взяли участь близько 900 мільйонів виборців. По всій Індії діяли понад 800 тисяч виборчих дільниць.