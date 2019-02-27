Індія почала будувати бункери для сімей на кордоні з Пакистаном



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В Індії надіються «убезпечити населення від можливих артилерійських ударів»

В Індії заявляють, що почали споруджувати близько 14 тисяч бункерів для сімей, які живуть уздовж кордону з Пакистаном у штаті Джамму і Кашмір.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, в Індії надіються «убезпечити населення від можливих артилерійських ударів» замість того, щоб евакуювати його.

За оцінкою уряду, підземні житла зі сталі і бетону обійдуться в цілому в $60 млн.

Представники уряду штату і підрядники заявили, що вже побудовані сотні підземних бункерів зі стінами і дахами, товщина яких в три рази перевищує товщину стін в звичайних будинках.

Будівельні роботи почалися в червні 2018 року, коли відносини між ядерними державами погіршилися.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.