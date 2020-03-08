Через обвалення готелю в Китаї загинуло шість осіб і близько 30 знаходяться під завалами



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Станом на 10:30 ранку за пекінським часом в неділю влада врятувала 43 людини, 36 з яких були відправлені до лікарні Фото Reuters.

На момент обвалення, 58 людей перебували на карантині

У Китаї загинуло шестеро осіб і 28 залишаються під завалами після обвалення готелю, який використовувався для карантину людей, з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

«Шестеро людей загинули і 28 залишаються в пастці після обвалу готелю, який використовувався для карантину людей, які перебувають під наглядом з підозрою на коронавірус», – пише видання.

Відзначається, що станом на 10:30 ранку за пекінським часом в неділю влада врятувала 43 людини, 36 з яких були відправлені до лікарні.

У ЗМІ додали, що з 71 людини, які знаходилися в готелі на момент обвалення, 58 перебували на карантині.

В суботу ввечері в східній китайській провінції Фуцзянь обвалився готель, близько 70 осіб опинилися в пастці під завалами.

Як повідомлялося, 17 лютого, у Хмельницькому стався обвал будівельних конструкцій на території недобудованого гаражного масиву, одна дитина померла, ще одна госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою.

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