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    Пандемія коронавірусу: у світі вже понад 30 млн інфікованих

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    Карта поширення коронавірусу - Пандемія коронавірусу: у світі вже понад 30 млн інфікованих
    Карта поширення коронавірусу

    З початку пандемії померли 945 тисяч осіб

    За минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано вже більше 30 мільйонів випадків захворювання. 

    Відповідні дані вказані на сайті Worldometers, який відстежує кількість хворих на Covid-19.

    Вилікувались вже 21,8 млн хворих, померли – 945 тисяч осіб. Активними наразі залишаються 7,2 млн випадків коронавірусу.

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    Найбільше хворих з початку пандемії було виявлено в США. Тут хворобу діагностували у 6 828 301 особи (201 348 померли).

    На другому місці знаходиться Індія. У цій країні коронавірус виявили у 5 115 893 людей, 83 230 померли.

    Далі йдуть Бразилія (4 421 686 хворих та 134 174 померлих, Росія (1 079 519 хворих і 18 917 померлих) і Перу, де хворобу діагностували у 744 400 осіб, 31 051 випадок був летальним.

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    В Україні з початку пандемії хворобу діагностували у 162 660 осіб,  одужали 72 324 осіб, летальних випадків – 3340.

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