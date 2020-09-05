Індія і Китай врегулювали прикордонний конфлікт у Гімалаях



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Індія і Китай розгорнули додаткові сили уздовж кордону, що проходить через західні Гімалаї, після червневого зіткнення

Сторони погодилися, що ніхто не повинен робити подальших дій, які можуть ускладнити ситуацію в прикордонних районах

Індія і Китай домовилися зняти напруженість на спірній ділянці кордону в Гімалайях.

Відповідне рішення прийнято за підсумками після зустрічі міністрів оборони двох країн, повідомляє Reuters.

Сторони погодилися, що ніхто не повинен робити подальших дій, які можуть ускладнити ситуацію в прикордонних районах.

При цьому китайський генерал Вей Фенхе заявив, що вина за недавню напруженість на кордоні повністю лежить на Індії і Китай сповнений рішучості захистити свій національний суверенітет і територію.

Обидві сторони розгорнули додаткові сили уздовж кордону, що проходить через західні Гімалаї, після червневого зіткнення, в ході якого 20 індійських солдатів були вбиті. Китай не оприлюднив дані про втрати своїх військових.

Нагадаємо, раніше індійський уряд заявив, що військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю здійснили провокаційні дії поблизу індійського регіону Ладакх в Гімалаях.

МЗС Китаю відкинуло звинувачення офіційного Делі в перетині Народно-визвольною армією Китаю лінії фактичного контролю – неформального кордону між сторонами.

Зазвичай індійські та китайські прикордонні патрулі не застосовували вогнепальну зброю під час зустрічей із 1993 року, що є частиною домовленостей для запобігання ненавмисних бойових дій на кордоні.

Але після зіткнень у червні, коли загинули військові, індійська армія заявила про те, що більше не буде дотримуватися колишніх домовленостей.