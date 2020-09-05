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    У світі

    Індія і Китай врегулювали прикордонний конфлікт у Гімалаях

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    Індія і Китай розгорнули додаткові сили уздовж кордону, що проходить через західні Гімалаї, після червневого зіткнення - Індія і Китай врегулювали прикордонний конфлікт у Гімалаях
    Індія і Китай розгорнули додаткові сили уздовж кордону, що проходить через західні Гімалаї, після червневого зіткнення

    Сторони погодилися, що ніхто не повинен робити подальших дій, які можуть ускладнити ситуацію в прикордонних районах

    Індія і Китай домовилися зняти напруженість на спірній ділянці кордону в Гімалайях.

    Відповідне рішення прийнято за підсумками після зустрічі міністрів оборони двох країн, повідомляє  Reuters.

    Сторони погодилися, що ніхто не повинен робити подальших дій, які можуть ускладнити ситуацію в прикордонних районах.

    При цьому китайський генерал Вей Фенхе заявив, що вина за недавню напруженість на кордоні повністю лежить на Індії і Китай сповнений рішучості захистити свій національний суверенітет і територію.

    Обидві сторони розгорнули додаткові сили уздовж кордону, що проходить через західні Гімалаї, після червневого зіткнення, в ході якого 20 індійських солдатів були вбиті. Китай не оприлюднив дані про втрати своїх військових.

    Нагадаємо, раніше індійський уряд заявив, що військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю здійснили провокаційні дії поблизу індійського регіону Ладакх в Гімалаях.

    МЗС Китаю відкинуло звинувачення офіційного Делі в перетині Народно-визвольною армією Китаю лінії фактичного контролю – неформального кордону між сторонами.

    Зазвичай індійські та китайські прикордонні патрулі не застосовували вогнепальну зброю під час зустрічей із 1993 року, що є частиною домовленостей для запобігання ненавмисних бойових дій на кордоні.

    Але після зіткнень у червні, коли загинули військові, індійська армія заявила про те, що більше не буде дотримуватися колишніх домовленостей.

    армія Китай військові Індія суверенітет
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