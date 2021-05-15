Через рік після закриття кордону Канада може відновити сполучення зі США

Наразі обговорюються правила вʼїзду для щеплених від коронавірусу

Кордон між США та Канадою, рух яким припинився у березні 2020 року через пандемію коронавірусу, може відкритися. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на три обізнані джерела, відповідні переговори розпочали високопоставлені чиновники канадського уряду.

Джерела, що говорять про обговорення, уточнюють, що одне з ключових питань стосується того, чи вводити менш жорсткі правила для щеплених від Covid-19. При цьому четверте джерело Bloomberg поставило під сумнів інформацію про обговорення, адже, за його словами, політика Канади в цьому питання не змінилася.

Уряд Канади щомісяця проводять наради з фахівцями в галузі охорони здоров'я, заявив Bloomberg Джеймс Кадмор, директор зі зв'язків з громадськістю міністра громадської безпеки Канади Білла Блера. За підсумками цих нарад «формується розуміння, які зміни існуючих заходів на кордонах потрібні для захисту населення від Covid-19».

Канадсько-американський кордон закрився опівночі 21 березня 2020 року по часу Оттави, була введена заборона на всі необов'язкові пересування громадян двох країн, зокрема заборонені туристичні поїздки.

Термін дії нинішньої угоди між Канадою і США розрахований до 21 травня 2021 року. Раніше премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключив, що відкриття кордону можуть відкласти щк принаймні на 30 діб.