Заворушення в Міннеаполісі: Трамп направив у місто понад 500 солдатів Національної гвардії



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Фото: Nicholas Pfosi / Reuters

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години

У міста Міннеаполіс, Сент-Пол і найближчі до них населені пункти (штат Міннесота) направлено понад 500 бійців Національної гвардії США. Про це повідомляється у Twitter-акаунті американської Нацгвардії.

«Наша місія - захищати життя, охороняти власність і право на мирні демонстрації», - заявила Нацгвардія. У повідомленні уточнюється, що ключове завдання солдат - забезпечення роботи пожежної служби.

Раніше президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що, якщо «дуже слабкаі» влада Міннеаполіса не візьме ситуацію під контроль, він сам виконає цю роботу «правильно» і направить у місто Національну гвардію.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ, аби залучити Національну гвардію для утримання порядку в штаті. Адже протести переросли у масові заворушення, учасники яких почали громити поліцейські дільниці та машини. Поліцейські, в свою чергу, застосовують проти натовпу гумові кулі і сльозогінний газ. В ході безладів загинула щонайменше одна людина.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п'ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців