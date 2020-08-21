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    У світі

    У Токіо від аномальної спеки у серпні загинули 148 людей

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    <p>Тільки за останній тиждень у Токіо загинули 17 людей від сонячних ударів</p> - У Токіо від аномальної спеки у серпні загинули 148 людей

    Тільки за останній тиждень у Токіо загинули 17 людей від сонячних ударів

    Японські метеорологи пов’язують аномальну спеку з високим атмосферним тиском

    У столиці Японії Токіо від аномальної спеки у серпні загинули 148 людей.

    Про це повідомляє NHK.

    За даними місцевої влади, тільки за останній тиждень у Токіо загинули 17 людей від сонячних ударів. Серед них 14 людей, які не користувалися кондиціонером.

    Аномальна спека триває на заході й сході Японії близько двох тижнів, що призвело до великої кількості фатальних випадків, особливо серед літніх людей.

    Станом на п’ятницю в Осаці температура повітря становила 37 градусів Цельсія, 36,7 у Нагої та 36,5 у Кіото.

    Японські метеорологи пов’язують аномальну спеку з високим атмосферним тиском.

    До слова, у США зафіксували найвищу температуру повітря на Землі за понад 100 років.

    Японія атмосферне явище спека смерть повітря
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