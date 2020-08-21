У Токіо від аномальної спеки у серпні загинули 148 людей



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Тільки за останній тиждень у Токіо загинули 17 людей від сонячних ударів

Японські метеорологи пов’язують аномальну спеку з високим атмосферним тиском

У столиці Японії Токіо від аномальної спеки у серпні загинули 148 людей.

Про це повідомляє NHK.

За даними місцевої влади, тільки за останній тиждень у Токіо загинули 17 людей від сонячних ударів. Серед них 14 людей, які не користувалися кондиціонером.

Аномальна спека триває на заході й сході Японії близько двох тижнів, що призвело до великої кількості фатальних випадків, особливо серед літніх людей.

Станом на п’ятницю в Осаці температура повітря становила 37 градусів Цельсія, 36,7 у Нагої та 36,5 у Кіото.

Японські метеорологи пов’язують аномальну спеку з високим атмосферним тиском.

До слова, у США зафіксували найвищу температуру повітря на Землі за понад 100 років.