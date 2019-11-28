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    Через туман в аеропорту «Харків» затримуються рейси

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    Через туман в аеропорту «Харків» затримуються рейси

    Затримуються рейси до Туреччини, Німеччини і Польщі

    У міжнародному аеропорту «Харків» у четвер, 28 листопада, затримали ряд рейсів через туман. Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

    Так, станом на 16:30 було затримано рейси до Стамбула (TK 1474, PC 427), Дортмунда (W6 6941), Варшави (LO 762), Києва (PS 026) та Львова (PQ 163). Також затримуються рейси до Харкова з Стамбула (TK 1473), Києва (PS 025), Праги (PQ 894) та Львова (PQ 164).

    Крім того, рейси Стамбул-Харків (PC 427) та Дортмунд-Харків (W6 6942) прибули на запасний аеродром в міжнародному аеропорту «Бориспіль», а рейс Варшава-Харків (LO 761) було скасовано.

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    Представники аеропорту закликали заздалегідь перевіряти актуальну інформацію про приліт і виліт рейсів на сайті.

    У разі зміни розкладу авіарейсу пасажирам потрібно звернутися до авіаперевізників за місцем придбання квитка чи туру.

    Раніше синоптики попереджали, що 28 листопада на території України очікується сильний туман. У зв'язку з ускладненням погодних умов прогнозувалося погіршення видимості до 200-500 метрів.

    Нагадаємо, 18 листопада в аеропорту «Харків» через туман також скасовували і затримували авіарейси.

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