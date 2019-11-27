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    Технології

    НАТО і Boeing уклали мільярдний контракт

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент компанії Boeing International Майкл Артур в аеропорту Брюсселя 27 листопада - НАТО і Boeing уклали мільярдний контракт
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент компанії Boeing International Майкл Артур в аеропорту Брюсселя 27 листопада

    Угоди дозволить забезпечити 14 літаків НАТО AWACS сучасними засобами зв’язку та електронної комунікації

    Північноатлантичний Альянс уклав контракт вартістю в 1 мільярд доларів США з американською компанією Boeing для модернізації літаків спостереження AWACS.

    Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті НАТО.

    «Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент компанії Boeing International Майкл Артур зустрілися в аеропорту Брюсселя 27 листопада, щоб відзначити ключову інвестицію в оновлення флоту літаків спостереження AWACS. Контракт на 1 мільярд доларів між НАТО і Boeing дозволить модернізувати флот AWACS та продовжити його експлуатацію для підтримки операцій Альянсу до 2035 року», - йдеться у повідомленні.

    Генеральний секретар НАТО привітав укладення угоди, яка дозволить забезпечити 14 літаків НАТО AWACS сучасними засобами зв’язку та електронної комунікації, і назвав ці літаки «очима» Альянсу. За його словами, літаки надавали підтримку операціям союзників упродовж десятиліть – від патрулювання повітряного простору США після терористичної атаки 9/11 до операцій в Афганістані та міжнародних зусиль у боротьбі проти Ісламської держави.

    При цьому Столтенберг зауважив, що НАТО продовжує адаптуватися до сучасних викликів і планує замінити літаки AWACS у 2035 році.

    США НАТО бізнес літак Boeing технології військова техніка Єнс Столтенберг
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