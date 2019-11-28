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    Туман, дощ зі снігом і температура до +13: прогноз погоди на четвер

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    Туман, дощ зі снігом і температура до +13: прогноз погоди на четвер

    У Києві сьогодні без істотних опадів, температура вдень 1-3° тепла

    Сьогодні на більшій частині території України синоптики не прогнозують істотних опадів, вдень 0-5° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «28 листопада в Україні хмарно з проясненнями. У західних, вночі також і в східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень на Закарпатті значний дощ; на решті території без істотних опадів. На більшій частині території країни вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, у більшості південних та західних областей 4-9°, на Одещині та в Криму до 13°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

    До слова, 25 листопада у Києві було зафіксовано по одному випадку перехолодження та обмороження.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер дощ
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