«Укроборонпром» ремонтуватиме літаки для Перу



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Держпідприємство «Антонов» буде ремонтувати літаки для МВС Перу

Перуанська поліція вже виставила акредитив на повну суму контракту

Державний концерн «Укроборонпром» і МВС Перу підписали угоду про співпрацю у сфері ремонту і модернізації техніки, що буде здійснюватися на ДП «Антонов».

Про це заявив заступник гендиректора з питань авіабудування і ракетобудування ДК «Укроборонпром» Руслан Корж, повідомляє «Укрінформ».

«Хочу сьогодні сказати про позитивну новину: нами підписано додаткову угоду в експортному контракті з Нацполіцією Перу на кілька десятків мільйонів доларів - це ремонт і модернізація техніки, і зараз з ДП Антонов ми знаходимося в процесі підписання вже остаточних документів на отримання авансового платежу», - повідомив Корж.

За його словами, перуанська поліція вже виставила акредитив на повну суму контракту, і цей контракт дав можливість відкрити програму АН-178 офіційно до виконання.

Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» поставить Ан-178 для Перу.