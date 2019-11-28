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    Економіка та фінанси

    «Укроборонпром» ремонтуватиме літаки для Перу

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    <p>Держпідприємство &laquo;Антонов&raquo; буде ремонтувати літаки для МВС Перу</p> - «Укроборонпром» ремонтуватиме літаки для Перу

    Держпідприємство «Антонов» буде ремонтувати літаки для МВС Перу

    Перуанська поліція вже виставила акредитив на повну суму контракту

    Державний концерн «Укроборонпром» і МВС Перу підписали угоду про співпрацю у сфері ремонту і модернізації техніки, що буде здійснюватися на ДП «Антонов».

    Про це заявив заступник гендиректора з питань авіабудування і ракетобудування ДК «Укроборонпром» Руслан Корж, повідомляє «Укрінформ».

    «Хочу сьогодні сказати про позитивну новину: нами підписано додаткову угоду в експортному контракті з Нацполіцією Перу на кілька десятків мільйонів доларів - це ремонт і модернізація техніки, і зараз з ДП Антонов ми знаходимося в процесі підписання вже остаточних документів на отримання авансового платежу», - повідомив Корж.

    За його словами, перуанська поліція вже виставила акредитив на повну суму контракту, і цей контракт дав можливість відкрити програму АН-178 офіційно до виконання.

    Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» поставить Ан-178 для Перу.

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