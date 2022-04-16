Чергове майно Абрамовича та інших російських олігархів арештовано у Франції

Вартість 41 об’єкту наближається до мільярда долларів

41 об’єкт нерухомості, що належить багатим росіянам, заморожений у Франції через санкції проти РФ. Французький уряд оцінює їх вартість у 620 млн доларів, однак за оцінкою Forbes, складеною на основі звітів для списку «Мільярдери світу» й історії купівельних цін, вартість майна наближається до мільярда.

З загального переліку у 41 об’єкт, 31 у списку належить восьми особам.

Роман Абрамович: заморожена нерухомість оцінюється у 340 млн доларів. Йому належить маєток Château de la Croë на 32 тис кв. футів на французькій Ривʼєрі, має 12 кімнат і ванну у формі лебедя, раніше належав британському королю Едуарду VIII. На карибській території Сен-Бартельмі (Франція), у олігарха є маєток Gouverneur на 70 акрів із бунгало і кількома тенісними кортами та басейнами. Маєток Le Lurin теж заморозила французька влада.

Віктор Рашніков: заморожена нерухомість оцінюється у 200 млн доларів. Через доньку Ольгу володіє маєтком Villa Nellcôte на 16 кімнат на Ривʼєрі. Три об’єкти власності на території Villa Nellcôte заморозила французька влада. Також Forbes знайшов квартири Рашнікова у центрі Парижу, які вже заморозили. Вони розташовані на тій же вулиці, що і Єлисейський Палац, який нині займає президент Франції Еманюель Макрон. Побудована у 1890-х, у віллі є басейн і кришталеві люстри, а жили в ній помітні постаті: у 1940-х тут оселилося Гестапо під час окупації Франції нацистами, а у 1971-му її орендував Кіт Річардз із Rolling Stones.

Олександр Пономаренко: заморожена нерухомість оцінюється у 176 млн доларів. Має дві вілли на Ривʼєрі на 170 тис кв.футах площі.

Андрій Мельниченко: заморожена нерухомість оцінюється у 80 млн доларів. Володіє віллою Altair в Антибі, Франція, де є домашній театр, винний льох, сауна і басейн. Ще три обʼєкти нерухомості, які відносяться до вілли Altair, заморожені французами.

Аркадій Ротенберг: заморожена нерухомість оцінюється у 62 млн доларів. Володіє маєтком Villa Shoshana на 97 тис кв.футів на Ривʼєрі. У 2014-му він купив його за 47 млн дол.

Олексій Кузьмічов: заморожена нерухомість оцінюється у 57 млн доларів. Кузьмічову належить вілла La Petite Ourse на узбережжі Сен-Тропе на Ривʼєрі. Будинок має таку ж назву, що і його вже конфісковані яхти 79-футова La Petite Ourse і 54-футова La Petite Ourse II.

Вадим Мошкович: заморожена нерухомість оцінюється у 6 млн доларів. Має віллу на Ривʼєрі в Ніцці на майже 10 акрів, яку купив за 3,6 млн дол у 1998 році.

Геннадій Тимченко: точна оцінка вартості невідома. Через дружину Олену має два обʼєкти нерухомості на Ривʼєрі. На доньку Тимченка Ксенію Франк-Тимченко записано два інші обʼєкти нерухомості неподалік, обидва заморожені.

Ці будинки знаходяться на одній вулиці із Le Club de Cavalière, 5-зірковим готелем і спа-центром із приватним пляжем, яким Олена володіє через французьку фірму Sogeco. На неї ж записаний Le Grand Coeur, 4-зірковий готель і спа-центр в альпійському гірськолижному містечку Мерібел. Обидва готелі входять до списку замороженої власності.

Раніше стало відомо, що поліція Фіджі затримала яхту Amadea підсанкційного російського олігарха Керімова.