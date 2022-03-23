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    Російські олігархи обговорюють фізичне усунення Путіна – розвідка

    Фізичне усунення Путіна ускладнюється тим, що він нікого до себе не підпускає - Російські олігархи обговорюють фізичне усунення Путіна – розвідка

    Фізичне усунення Путіна ускладнюється тим, що він нікого до себе не підпускає

    фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

    У Москві пройшла зустріч російського олігарха Петра Авена і казахського мільярдера Олександра Машкевича

    Окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна. Великий бізнес незадоволений санкціями, які були введені за війну Росії проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

    Як зазначається у повідомленні, в Москві пройшла зустріч російського олігарха Петра Авена і казахського мільярдера Олександра Машкевича. На ній Авен зазначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна.

    За даними ГУР, обговорювалося, що олігархи шукають шляхи впливу на Путіна або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що президент нікого до себе не підпускає.

    «В першу чергу, олігархів, яких він вважає ненадійними. Втім, великий російський бізнес вже готовий до радикальних кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, спецпредставник президента-диктатора РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії. Як повідомлялося, президент країни-окупанта Володимир Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за поставки газу до Європи.

    Теги: росія окупанти війна путін олігархи Україна окупація #stoprussia
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    Російські олігархи обговорюють фізичне усунення Путіна – розвідка