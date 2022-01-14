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    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)

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    Будинок жертви Фредді Крюгера з фільму&nbsp;&laquo;Кошмар на вулиці В'язів&raquo;&nbsp;продали за&nbsp;за $3 млн - Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» продали за за $3 млн
    фото: Ентоні Барсело

    Продавці скористалися минулим нерухомості у кіноіндустрії та прорекламували одну з ванних фотографією Крюгера у джакузі

    Будинок із культового хорор-фільму 1984 року «Кошмар на вулиці В'язів» отримав нового власника. Нерухомість у Лос-Анджелесі вдалося продати за $2,98 млн, повідомляє Mansion Global.

    У фільмі Уеса Крейвена в будинку з трьома спальнями, чотирма ванними кімнатами та окремою кімнатою для прання проживала головна героїня – жертва Фредді Крюгера Ненсі Томпсон, роль якої виконала Хезер Ленгенкемп. Саме там серійний убивця переслідував її у снах.

    Продавці скористалися минулим нерухомості у кіноіндустрії та прорекламували одну з ванних фотографією Крюгера у джакузі. На жаль, фігурка примари Фредді разом із будинком не продавалася.

    Крім основної будівлі на території нерухомості також знаходяться оточений цитрусовими деревами басейн та гостьовий котедж із закритою верандою та кухнею.

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    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)
    фото: Ентоні Барсело

    Вперше будинок виставили на продаж у жовтні минулого року за $3,35 млн. Колишній господар нерухомості розраховував отримати з продажу більше завдяки Хелловіну, що наближається. Проте покупець не знайшовся, і у грудні ціна була знижена.

    Особа нового власника будинку невідома.

    До продажу нерухомість належала режисеру кримінальної драми «Стриптизерка» Лорен Скафарії. Точно не відомо, коли і за яку суму вона придбала будинок: за різними даними, покупка могла відбутися у 2013 році за м2,1 млн або у 2021 за $3,74 млн. Сама Скафарія відмовилася давати коментарі.

    Теги: нерухомість будинок басейн
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    Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)