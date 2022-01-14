Будинок жертви Фредді Крюгера продали за $3 млн (фото)

Будинок жертви Фредді Крюгера з фільму «Кошмар на вулиці В'язів» продали за за $3 млн

Продавці скористалися минулим нерухомості у кіноіндустрії та прорекламували одну з ванних фотографією Крюгера у джакузі

Будинок із культового хорор-фільму 1984 року «Кошмар на вулиці В'язів» отримав нового власника. Нерухомість у Лос-Анджелесі вдалося продати за $2,98 млн, повідомляє Mansion Global.

У фільмі Уеса Крейвена в будинку з трьома спальнями, чотирма ванними кімнатами та окремою кімнатою для прання проживала головна героїня – жертва Фредді Крюгера Ненсі Томпсон, роль якої виконала Хезер Ленгенкемп. Саме там серійний убивця переслідував її у снах.

Продавці скористалися минулим нерухомості у кіноіндустрії та прорекламували одну з ванних фотографією Крюгера у джакузі. На жаль, фігурка примари Фредді разом із будинком не продавалася.

Крім основної будівлі на території нерухомості також знаходяться оточений цитрусовими деревами басейн та гостьовий котедж із закритою верандою та кухнею.

Вперше будинок виставили на продаж у жовтні минулого року за $3,35 млн. Колишній господар нерухомості розраховував отримати з продажу більше завдяки Хелловіну, що наближається. Проте покупець не знайшовся, і у грудні ціна була знижена.

Особа нового власника будинку невідома.

До продажу нерухомість належала режисеру кримінальної драми «Стриптизерка» Лорен Скафарії. Точно не відомо, коли і за яку суму вона придбала будинок: за різними даними, покупка могла відбутися у 2013 році за м2,1 млн або у 2021 за $3,74 млн. Сама Скафарія відмовилася давати коментарі.