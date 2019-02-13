Чергову четвірку українських моряків залишили під вартою у Москві



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Засідання Московського міськсуду проходило в закритому режимі

Українських моряків Дениса Гриценка, Андрія Драча, В’ячеслава Зінченка, Михайла Власюка залишили під арештом

Московський міський суд не задовольнив скаргу захисту захоплених біля берегів Криму українських військовослужбовців і залишив під арештом моряків Дениса Гриценка, Андрія Драча, В’ячеслава Зінченка, Михайла Власюка.

Про це у середу повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що засідання суду проходило в закритому режимі.

Також 13 лютого Міський суд Москви відхилив апеляції на продовження запобіжного заходу моряків Богдана Небилиці, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила та Сергія Чуліби.

Раніше Мосміськсуд також залишив під арештом ще вісьмох моряків: Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Євгенія Семідоцького, Андрія Оприска і Сергія Цибізова.

Українські моряки залишаться в СІЗО до 24 квітня.

Як відомо, адвокат Олександра Маркова повідомила, що підозра на зараження гепатитом утримуваного Росією українського військового моряка Андрія Ейдера не підтвердилася.

Джерело: Радіо Свобода