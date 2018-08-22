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    Чернігів просить в уряду 58 млн грн на компенсацію збитків від зливи

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    Наслідки негоди у Чернігові - Чернігів просить в уряду 58 млн грн на компенсацію збитків від зливи
    Наслідки негоди у Чернігові

    Злива, що пройшла у Чернігові 30 червня, завдала значної шкоди місту

    Сесія Чернігівської міської ради прийняла звернення до Кабміну щодо виділення з резервного фонду понад 58 млн грн на компенсацію збитків, завданих місту аномальним зливою 30 червня.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «21 серпня на пленарному засіданні 33-ї сесії 7 скликання Чернігівської міської ради депутати проголосували за звернення до Кабінету міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету України для компенсації збитків, заподіяних надзвичайною ситуацією. Розмір завданих збитків стихією склав понад 58 млн грн», - йдеться в повідомленні.

    У зверненні наголошується, що злива, що пройшла у Чернігові 30 червня, завдала значної шкоди міському житлово-комунальному господарству, об'єктам благоустрою, дорогам, установам освіти, медицини і культури, приватним домогосподарствам.

    Як відомо, потужна злива затопила 30 червня близько 20 вулиць Чернігова. Рятувальники евакуювали 16 людей, трьох постраждалих передали медикам. У цілому підтоплені 90 дворів. 

    У липні в Чернігові затопило каналізаційно-насосну станцію.

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