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    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)

    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)
    фото: Сновська міська рада Чернігівської області

    Позривало дахи на школах, клубах, медзакладах, а також буревій пошкодив вишку спостережень лісництва

    В Чернігівській області на ранок 13 травня через негоду без електрики залишилися 292 населені пункти. Як повідомили в пресслужбі Чернігівської ОВА, штормовий вітер пошкодив покрівлі 198 будинків у Корюківській, Сновській та Холминській територіальних громадах.

    Негода пошкодила багато приватних осель у селах і місті, позривало дахи на школах, клубах, медзакладах, зламала вишку спостережень лісництва.

    Начальник Управління освіти міської ради Олена Коваленко повідомила, що зранку надано вантажний автомобіль і працівники Тихоновицької школи своїми силами разом з батьками учнів завезуть матеріал та відновлюватимуть покрівлю закладу, розпиляють на дрова повалену ялину.

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    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)
    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)
    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)
    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)
    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)
    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)
    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)
    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)
    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)

    Дуже постраждав і дах закладу культури у цьому селі. Попередньо його захистили від дощу, як зазначила начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко, а далі для ремонту потрібна буде вишка. Також ремонту після негоди потребують дахи Сновського Будинку культури та інших закладів.

    Нагадаємо, у декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)