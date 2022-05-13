Чернігівщина: через негоду з будинків позривало дахи (фото)

Позривало дахи на школах, клубах, медзакладах, а також буревій пошкодив вишку спостережень лісництва

В Чернігівській області на ранок 13 травня через негоду без електрики залишилися 292 населені пункти. Як повідомили в пресслужбі Чернігівської ОВА, штормовий вітер пошкодив покрівлі 198 будинків у Корюківській, Сновській та Холминській територіальних громадах.

Негода пошкодила багато приватних осель у селах і місті, позривало дахи на школах, клубах, медзакладах, зламала вишку спостережень лісництва.

Начальник Управління освіти міської ради Олена Коваленко повідомила, що зранку надано вантажний автомобіль і працівники Тихоновицької школи своїми силами разом з батьками учнів завезуть матеріал та відновлюватимуть покрівлю закладу, розпиляють на дрова повалену ялину.

Дуже постраждав і дах закладу культури у цьому селі. Попередньо його захистили від дощу, як зазначила начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко, а далі для ремонту потрібна буде вишка. Також ремонту після негоди потребують дахи Сновського Будинку культури та інших закладів.

Нагадаємо, у декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.